Володина Агрипина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Агрипина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Володин Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анастасия

Отец ребёнка: Иванов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван

Рождение ребёнка
13.?.1892 ст.

Сын: Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван

Рождение ребёнка
20.?.1892 ст.

Дочь: Иванова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван

Рождение ребёнка
10.?.1903 ст.

Сын: Иванов Федор Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван

Смерть
Неизвестно

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