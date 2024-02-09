Володина Агрипина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Володин Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анастасия
Отец ребёнка: Иванов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван
Рождение ребёнка
13.?.1892 ст.
Отец ребёнка: Иванов Иван
Рождение ребёнка
20.?.1892 ст.
Дочь: Иванова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван
Рождение ребёнка
10.?.1903 ст.
Отец ребёнка: Иванов Иван
Смерть
Неизвестно