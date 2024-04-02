Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасим

Мать: Филипова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Зина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Зина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юра

Мать ребёнка: Зина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зина

Смерть
Неизвестно
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