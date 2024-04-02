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Григорий
Григорий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Герасим
Мать
Филипова (Симонова) Варвара
Жена
Зина
Дети
?
?
Юра
Добавил:
АП
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Герасим
Мать:
Филипова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Мать ребёнка:
Зина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Мать ребёнка:
Зина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Юра
Мать ребёнка:
Зина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Зина
Смерть
Неизвестно
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