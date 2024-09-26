Лужнов Герман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лужнова (Голубева) Нина
Рождение ребёнка
03.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лужнова (Голубева) Нина
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лужнова (Голубева) Нина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак лёгких (курильщик)