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Лужнов Герман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1923

Отец: Лужнов Иван Павлович

Мать: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужнова (Голубева) Нина

Рождение ребёнка
03.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лужнова (Голубева) Нина

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лужнова (Голубева) Нина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак лёгких (курильщик)

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