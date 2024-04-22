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Розов Николай Константинович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

27.01.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Розова Вера Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1893 ст.

Дочь: Розова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Розова Вера Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сретенская церковь.
Место жительства
1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В чине Надворного Советника. Прихожанин Сретенской церкви.
Смерть
27.01.1919
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бывший чиновник. От излияния крови, рана была нанесена стальной бритвой, по освидетельствованию фельдшера, за 3 часа до смерти. Похоронен на кладбище Успенской Кубенской церкви. (ГАВО Фонд № Р-1712. О... Показать все
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