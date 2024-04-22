Розов Николай Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти27.01.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
Около 1890
Жена: Розова Вера Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1893 ст.
Дочь: Розова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Розова Вера Петровна
Сретенская церковь.
Место жительства
1893
В чине Надворного Советника. Прихожанин Сретенской церкви.
Смерть
27.01.1919
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бывший чиновник. От излияния крови, рана была нанесена стальной бритвой, по освидетельствованию фельдшера, за 3 часа до смерти. Похоронен на кладбище Успенской Кубенской церкви. (ГАВО Фонд № Р-1712. О... Показать все