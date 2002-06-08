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Шиц Ольга Павловна
Шиц Ольга Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.2002
Пол
Женский
Отец
Шиц Павел Викторович
Мать
Шиц Татьяна Олеговна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2002
Отец:
Шиц Павел Викторович
Мать:
Шиц Татьяна Олеговна
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