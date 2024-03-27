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Гриф Владимир Вениаминович

Место рождения

г. Улан-Удэ Бурятской ССР

Дата рождения

19.01.1947

Дата смерти

10.01.1981

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1947

Отец: Гриф Вениамин Моисеевич

Мать: Гриф Мария Леонтьевна

г. Улан-Удэ Бурятской ССР
Рождение ребёнка
03.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.01.1981
г. Улан-Удэ Бурятской ССР
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