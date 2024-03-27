Гриф Владимир Вениаминович
Место рожденияг. Улан-Удэ Бурятской ССР
Дата рождения19.01.1947
Дата смерти10.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1947
Отец: Гриф Вениамин Моисеевич
Мать: Гриф Мария Леонтьевна
г. Улан-Удэ Бурятской ССР
Рождение ребёнка
03.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.1981
г. Улан-Удэ Бурятской ССР