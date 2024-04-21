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Луговской Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1952

Отец: не указан

Мать: Луговская (Сибирякова) Людмила Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговский Максим Михайлович

Мать ребёнка: Луговская Надежда

Рождение ребёнка
30.11.?

Дочь: Луговская Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Луговская Надежда

Ивангород, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговская Надежда

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