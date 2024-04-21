Луговской Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1952
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговский Максим Михайлович
Мать ребёнка: Луговская Надежда
Рождение ребёнка
30.11.?
Дочь: Луговская Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Луговская Надежда
Ивангород, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луговская Надежда