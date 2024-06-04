Пепеляев Авдей Патракеевич
Место рождениядер. Зотина, Батуровское общество, Ново-Паинская волость, Оханский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения1912
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1939
Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна
Рождение ребёнка
07.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Пепеляев Николай Авдеевич
Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Пепеляев Александр Авдеевич
Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1949
Дочь: Бакулина (Пепеляева) Екатерина Авдеевна
Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна
Смерть
1957