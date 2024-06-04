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Пепеляев Авдей Патракеевич

Место рождения

дер. Зотина, Батуровское общество, Ново-Паинская волость, Оханский уезд, Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1912

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Пепеляев Патракей Артемьевич

Мать: Пепеляева Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1939

Сын: Пепеляев Михаил Авдеевич

Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна

Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна

Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1941

Сын: Пепеляев Николай Авдеевич

Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна

Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1945

Сын: Пепеляев Виктор Авдеевич

Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна

Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1947

Сын: Пепеляев Александр Авдеевич

Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна

Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1949

Дочь: Бакулина (Пепеляева) Екатерина Авдеевна

Мать ребёнка: Пепеляева (Рыжкова (Рожкова?)) Агафья Тарасовна

Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1957
Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край

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