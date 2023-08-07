Емельяненко (Лимаренко) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1903
Дата смерти25.09.1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1903
Рождение ребёнка
1925
Сын: Емельяненко Федор Владимирович
Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Емельяненко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Лешина Маша Владимировна
Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Бирюкова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
05.01.1933
Дочь: Хрищатая Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
31.12.1937
Дочь: Горелова-Богдан Анна Владимировна
Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Емельяненко Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
24.03.1946
Дочь: Гребенникова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич
Смерть
25.09.1971