Емельяненко (Лимаренко) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельяненко (Лимаренко) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1903

Дата смерти

25.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1903

Отец: Лимаренко Дмитрий Борисович

Мать: Лимаренко Полина Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Емельяненко Федор Владимирович

Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Емельяненко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Лешина Маша Владимировна

Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Бирюкова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
05.01.1933

Дочь: Хрищатая Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
31.12.1937

Дочь: Горелова-Богдан Анна Владимировна

Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Емельяненко Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
24.03.1946

Дочь: Гребенникова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Емельяненко Владимир Григорьевич

Смерть
25.09.1971
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