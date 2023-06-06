Котельникова (Барашева) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1962
Развод
Неизвестно
Муж: Котельников Дмитрий
Бракосочетание
22.07.1984
Муж: Котельников Дмитрий
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.12.1984
Сын: Котельников Михаил
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
10.10.1986
Сын: Котельников Алексей
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область