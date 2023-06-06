Котельникова (Барашева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Барашева) Наталья Алексеевна

Место рождения

Байчурово, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1962

Отец: Барашев Алексей Иванович

Мать: Рогачёва (Яковлева) Нина Алексеевна

Байчурово, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Развод
Неизвестно

Муж: Котельников Дмитрий

Бракосочетание
22.07.1984

Муж: Котельников Дмитрий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.12.1984

Сын: Котельников Михаил

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
10.10.1986

Сын: Котельников Алексей

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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