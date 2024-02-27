Скрыпников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрыпников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрыпников Макар

Мать: (Ходыкина) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыпников Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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