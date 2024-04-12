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Фокин Иван Евдокимович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Фокин Евдоким Степанович

Мать: Фокина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Фокина Ефимия Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Фокина Ефимия Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Ефимия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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