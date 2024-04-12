Фокин Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Фокин Евдоким Степанович
Мать: Фокина Евдокия
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Фокина Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Фокина Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Ефимия Ивановна
Смерть
Неизвестно