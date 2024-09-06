Назарова Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Матрёна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1906

Дата смерти

21.12.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Тихон Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Тихон Кузьмич

Рождение ребёнка
02.06.1931

Сын: Назаров (донских) Николай Тихонович

Отец ребёнка: Назаров Тихон Кузьмич

Смерть
21.12.1979

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