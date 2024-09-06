Назарова Матрёна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1906
Дата смерти21.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Тихон Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1931
Сын: Назаров (донских) Николай Тихонович
Отец ребёнка: Назаров Тихон Кузьмич
Смерть
21.12.1979