Корабельников Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Военная служба
Неизвестно
Сведения о личном составе Коробельников Алексей Николаевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1895 Дата призыва: 04.11.1942 Трубетчинский РВК, Рязанская обл., Трубетчински... Показать все
Смерть
Неизвестно