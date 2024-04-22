Корабельников Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельников Алексей Николаевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
Неизвестно
Сведения о личном составе Коробельников Алексей Николаевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1895 Дата призыва: 04.11.1942 Трубетчинский РВК, Рязанская обл., Трубетчински... Показать все
Смерть
Неизвестно
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