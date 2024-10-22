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Чеховская Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеховский Николай Федорович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Чеховская) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Чеховский Николай Федорович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.08.1949

Сын: Чеховский Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Чеховский Николай Федорович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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