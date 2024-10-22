Чеховская Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Чеховская) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Чеховский Николай Федорович
Рождение ребёнка
?.08.1949
Сын: Чеховский Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Чеховский Николай Федорович
Смерть
Неизвестно