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Вознесенская Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1949

Дата смерти

28.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознесенский Александр Александрович

Рождение ребёнка
15.02.1970

Дочь: Карташова (Вознесенская) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Вознесенский Александр Александрович

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.08.1976

Сын: Вознесенский Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Вознесенский Александр Александрович

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
28.11.2017

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