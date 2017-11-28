Вознесенская Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1949
Дата смерти28.11.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1970
Дочь: Карташова (Вознесенская) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Вознесенский Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1976
Сын: Вознесенский Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Вознесенский Александр Александрович
Смерть
28.11.2017