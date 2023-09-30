Горбачев Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1884 ст.
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
17.12.1915
Сын: Горбачев Николай Александрович
Мать ребёнка: Горбачева (Быкова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
04.02.1924
Дочь: Воротникова (Горбачева) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Горбачева (Быкова) Мария Яковлевна
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Смерть
Около 1930