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Горбачев Александр Сергеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.02.1884 ст.

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1884 ст.

Отец: Горбачев Сергей Васильевич

Мать: Горбачева (Пурышева) Агриппина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.12.1915

Сын: Горбачев Николай Александрович

Мать ребёнка: Горбачева (Быкова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
04.02.1924

Дочь: Воротникова (Горбачева) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Горбачева (Быкова) Мария Яковлевна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Смерть
Около 1930
Москва, город федерального значения Москва

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