Гольцман -Holzmann Иван-Johann Иосифович 06.03.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гольцман -Holzmann Иван-Johann Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1980

Дочь: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна

Мать ребёнка: Гольцман -Holzmann (Смолина) Людмила Леонидовна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

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