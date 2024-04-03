Гольцман -Holzmann Иван-Johann Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1980
Дочь: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна
Мать ребёнка: Гольцман -Holzmann (Смолина) Людмила Леонидовна
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область