Насонова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Насонов Федот Андреевич

Отец ребёнка: Насонов Андрей Сосипатрович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Насонова Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Насонов Андрей Сосипатрович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Насонов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Насонов Андрей Сосипатрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Насонов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Насонов Андрей Сосипатрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насонов Андрей Сосипатрович

Смерть
Неизвестно
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