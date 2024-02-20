Насонова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Насонов Андрей Сосипатрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Насонова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Насонов Андрей Сосипатрович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Насонов Андрей Сосипатрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Насонов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Насонов Андрей Сосипатрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно