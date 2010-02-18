Krasnik Yefim — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krasnik Yefim

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Место рождения

Samara, Russia

Дата рождения

01.07.1931

Дата смерти

18.02.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.03.1959

Жена: Krasnik (Katsnelson) Polina

Рождение ребёнка
05.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Krasnik (Katsnelson) Polina

Смерть
18.02.2010
Похороны
Неизвестно

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