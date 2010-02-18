Krasnik Yefim
Место рожденияSamara, Russia
Дата рождения01.07.1931
Дата смерти18.02.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.03.1959
Рождение ребёнка
05.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Krasnik (Katsnelson) Polina
Смерть
18.02.2010
Похороны
Неизвестно