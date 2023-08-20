Поттер (Уизли) Джинни — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поттер (Уизли) Джинни

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

Тб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1981

Отец: Уизли Артур

Мать: Уизли Молли

Рождение ребёнка
01.09.2004

Сын: Поттер Джеймс Сириус

Отец ребёнка: Поттер Гарри

Рождение ребёнка
01.09.2005

Сын: Поттер Альбус Северус

Отец ребёнка: Поттер Гарри

Рождение ребёнка
01.09.2007

Дочь: Поттер Лили Полумна

Отец ребёнка: Поттер Гарри

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поттер Гарри

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