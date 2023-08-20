Поттер (Уизли) Джинни
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1981
Отец: Уизли Артур
Мать: Уизли Молли
Рождение ребёнка
01.09.2004
Сын: Поттер Джеймс Сириус
Отец ребёнка: Поттер Гарри
Рождение ребёнка
01.09.2005
Отец ребёнка: Поттер Гарри
Рождение ребёнка
01.09.2007
Дочь: Поттер Лили Полумна
Отец ребёнка: Поттер Гарри
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поттер Гарри