Головин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения19.01.1928
Дата смерти19.12.1997
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1928
Отец: Головин Иван Никифорович
Мать: Головина Наталья
Рождение ребёнка
02.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головина (Белкина) Наталья Семеновна
Дядькино, Богородский, Московская область
Смерть
19.12.1997
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область