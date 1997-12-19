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Головин Иван Иванович

Место рождения

Аникеевка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.01.1928

Дата смерти

19.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1928

Отец: Головин Иван Никифорович

Мать: Головина Наталья

Аникеевка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина (Белкина) Наталья Семеновна

Дядькино, Богородский, Московская область
Смерть
19.12.1997
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область

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