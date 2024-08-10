Шайдуров Филипп Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1727
Сын: Шайдуров Алексей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Шайдуров Мирон Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1732
Сын: Шайдуров Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1750