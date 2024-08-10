Шайдуров Филипп Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайдуров Филипп Андреевич

Шайдуров Филипп Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Шайдуров Андрей Савельевич

Мать: Шайдурова Соломонида Мартьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1727

Сын: Шайдуров Алексей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Боярка, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1729

Сын: Шайдуров Мирон Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1732

Сын: Шайдуров Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Боярка, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1750

Мы используем куки для улучшения работы сайта.