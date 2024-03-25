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Жирнов Лапшев Иван Степанов

Место рождения

Выболово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Выболово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ф.60 оп.239а д.1147 л.554об-555 ЦАНО 8РС семья №22
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Останина Неонила Иванова

Мать ребёнка: Жирнова Марья

Выболово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
исповедные росписи 1-го штата церкви с.Юрино Вас. уезда Нижегород.губернии за 1852 г. ЦАНО ф.60 оп.239а д.1147 л.554об-555 ЦАНО 8РС
Место жительства
Вычислено 1836
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
1846
Сутыри, Юринская волость, Васильский уезд
ф.60 оп.239а д.1658 л.601об-602 ЦАНО 9РС семья №8
Смерть
Неизвестно
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