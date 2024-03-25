Жирнов Лапшев Иван Степанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1805
ф.60 оп.239а д.1147 л.554об-555 ЦАНО 8РС семья №22
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Останина Неонила Иванова
Мать ребёнка: Жирнова Марья
исповедные росписи 1-го штата церкви с.Юрино Вас. уезда Нижегород.губернии за 1852 г. ЦАНО ф.60 оп.239а д.1147 л.554об-555 ЦАНО 8РС
Место жительства
Вычислено 1836
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
1846
Сутыри, Юринская волость, Васильский уезд
ф.60 оп.239а д.1658 л.601об-602 ЦАНО 9РС семья №8
Смерть
Неизвестно