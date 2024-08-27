Жеребчикова Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Жеребчиков) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Жеребчиков Дмитрий Терентьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Жеребчиков Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Жеребчиков Дмитрий Терентьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Жеребчиков Козьма Дмитриевич
Отец ребёнка: Жеребчиков Дмитрий Терентьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Жеребчиков) Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Жеребчиков Дмитрий Терентьевич
Смерть
Неизвестно