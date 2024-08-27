Жеребчикова Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребчикова Прасковья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеребчиков Дмитрий Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Жеребчиков) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Жеребчиков Дмитрий Терентьевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Жеребчиков Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Жеребчиков Дмитрий Терентьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Жеребчиков Козьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Жеребчиков Дмитрий Терентьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Жеребчиков) Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Жеребчиков Дмитрий Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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