Оленич Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОленич Владимир

Оленич Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленич Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Маркушина (Елисеева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.1980

Сын: Оленич Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Маркушина (Елисеева) Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.