Оленич Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оленич Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Маркушина (Елисеева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1980
Сын: Оленич Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Маркушина (Елисеева) Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно