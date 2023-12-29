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Свешников Николай Афанасьевич

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1775

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Свешников Афанасий Михайлович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805

Сын: Свешников Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Свешников Фадей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

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