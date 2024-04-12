Воробьева (Буркова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Буркова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Урдома, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урдома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.05.1911

Сын: Воробьев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Лукич

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Иван Лукич

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
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