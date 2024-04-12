Воробьева (Буркова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1911
Сын: Воробьев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Лукич
Рождение ребёнка
26.10.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Иван Лукич
Работа или профессия
Неизвестно