Павлов Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1952
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Павлов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
20.04.1932
Сын: Павлов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна
Рождение ребёнка
06.07.1935
Дочь: Краснова Лидия Павлова
Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна
Рождение ребёнка
До 1946
Сын: Павлов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна
Рождение ребёнка
До 1946
Дочь: Павлова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Павлов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна
Рождение ребёнка
08.03.1952
Сын: Павлов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна
Смерть
1952
Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область