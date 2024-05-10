Павлов Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Дмитрий Степанович

Павлов Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Павлов Степан Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1932

Сын: Павлов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна

Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.07.1935

Дочь: Краснова Лидия Павлова

Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна

Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1946

Сын: Павлов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна

Рождение ребёнка
До 1946

Дочь: Павлова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна

Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Павлов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна

Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.03.1952

Сын: Павлов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна

Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Безроднова Елена Сазоновна

Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1952
Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close