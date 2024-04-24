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Романюк Иван Яковлевич

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Место рождения

Яблоновица, Вінницька область

Дата рождения

01.09.1903 ст.

Дата смерти

23.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1903 ст.

Отец: Романюк Яков Николаевич

Мать: Романюк Устиния Феодосьевна

Яблоновица, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна

Рождение ребёнка
15.03.1927

Сын: Романюк Григорий Иванович

Мать ребёнка: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна

Яблоновица, Вінницька область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Романюк) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна

Яблоновица, Вінницька область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Романюк) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Романюк) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Романюк Владимир Иванович

Мать ребёнка: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Романюк Сергей Иванович

Мать ребёнка: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна

Смерть
23.11.1963
Со слов родственников. Деревня Быково Иркутской области

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