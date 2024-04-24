Романюк Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1903 ст.
Дата смерти23.11.1963
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1903 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1927
Сын: Романюк Григорий Иванович
Мать ребёнка: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Романюк) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна
Рождение ребёнка
1942
Смерть
23.11.1963
Со слов родственников. Деревня Быково Иркутской области