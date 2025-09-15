Миронова (Резникова) Наталья Павловна
женский, родилась 01.12.1994
МатьБердникова (Егорова) Татьяна Викторовна07.02.1975 г.р.
ОтецРезников Павел Вячеславович28.06.1973 г.р.
Супруги
Миронов Андрей Алексеевич11.05.1994 г.р.
Дети
Миронова Валерия Андреевна07.07.2021 г.р.
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Рождение
01.12.1994
Бракосочетание
08.07.2020
Рождение ребёнка
07.07.2021
Дочь: Миронова Валерия Андреевна
Отец ребёнка: Миронов Андрей Алексеевич