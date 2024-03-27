Тазеев Мухутдин Абдухаирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазеев Мухутдин Абдухаирович

Место рождения

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тазеев Абдухаир

Мать: Тазеева ?

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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