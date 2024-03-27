Тазеев Мухутдин Абдухаирович
Место рожденияд. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тазеев Абдухаир
Мать: Тазеева ?
д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно