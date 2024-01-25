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Куртыгин Михаил Константинович

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Место рождения

д.Анастасово.Чув.АССР

Дата рождения

1938

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Куртыгин Константин Васильевич

Мать: Куртыгина Агафья

д.Анастасово.Чув.АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куртыгина Людмила

г.Братск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куртыгина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куртыгина Людмила

Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
г.Чебоксары
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