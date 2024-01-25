Куртыгин Михаил Константинович
Место рожденияд.Анастасово.Чув.АССР
Дата рождения1938
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Куртыгин Константин Васильевич
Мать: Куртыгина Агафья
д.Анастасово.Чув.АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куртыгина Людмила
г.Братск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куртыгина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куртыгина Людмила
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
г.Чебоксары