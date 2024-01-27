Гусева Раиса Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыгулёв Ефим
Мать: Цыгулёва Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Гусев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Гусев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.12.1975
Сын: Гусев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Гусев Александр Дмитриевич