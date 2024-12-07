Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна 19.12.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна

Место рождения

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.12.1895

Дата смерти

12.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1895

Отец: Степан Симонович

Мать: Лукерья

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий

Рождение ребёнка
С 06.11.1926 по 07.11.1926

Сын: Макаров Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Макаров Георгий Михайлович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Громова (Макарова) Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Макаров Георгий Михайлович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
С 10.11.1929 по 11.11.1929

Дочь: Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Макаров Георгий Михайлович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
12.11.1979

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