Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения19.12.1895
Дата смерти12.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1895
Отец: Степан Симонович
Мать: Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
С 06.11.1926 по 07.11.1926
Сын: Макаров Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Макаров Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Громова (Макарова) Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Макаров Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
С 10.11.1929 по 11.11.1929
Дочь: Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Макаров Георгий Михайлович
Смерть
12.11.1979