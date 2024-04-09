Кислов Ефим Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислов Ефим Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Кислов Денис Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Петр Ефимов

Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Савва Ефимович

Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Гликерия Ефимовна

Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Матрона Ефимовна

Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Акулина Ефимовна

Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Кислов Игнатей Ефимович

Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна

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