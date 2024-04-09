Кислов Ефим Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Кислов Денис Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Петр Ефимов
Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Савва Ефимович
Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Гликерия Ефимовна
Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Матрона Ефимовна
Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Акулина Ефимовна
Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Ульяна Лукьяновна