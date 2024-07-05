Носкова (Злоказова) Екатерина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1985
Отец: Злоказов Евгений Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носков Алексей
Рождение ребёнка
10.04.2010
Дочь: Носкова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Носков Алексей
Рождение ребёнка
15.08.2017
Отец ребёнка: Носков Алексей