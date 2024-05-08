Куличенко (Горпиненко) Ефимия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуличенко (Горпиненко) Ефимия Павловна

Куличенко (Горпиненко) Ефимия Павловна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
02.05.1843

Муж: Кулик (Куличенко) Харитон Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QD-G?i=551&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
07.07.1848

Дочь: Кулик (Куличенко) Марфа Харитоновна

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Харитон Никонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T934-B?i=687&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Кулик (Куличенко) Наталья Харитоновна

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Харитон Никонович

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.