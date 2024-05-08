Куличенко (Горпиненко) Ефимия Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1843
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QD-G?i=551&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
07.07.1848
Дочь: Кулик (Куличенко) Марфа Харитоновна
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Харитон Никонович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T934-B?i=687&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Кулик (Куличенко) Наталья Харитоновна
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Харитон Никонович
Смерть
Неизвестно