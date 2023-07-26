Калентьева (Иванова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калентьева (Иванова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2007

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