Подневич Владимир Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подневич Владимир Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1922

Дата смерти

27.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1958 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1958

Сын: Подневич Валерий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.03.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Воркута, Воркута, Республика Коми
Развод
21.12.1972

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.05.1973
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