Подневич Владимир Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1922
Дата смерти27.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1958
Сын: Подневич Валерий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.03.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Воркута, Воркута, Республика Коми
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.05.1973