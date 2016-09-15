Коротин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения08.07.1951
Дата смерти15.09.2016
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.02.1979
Рождение ребёнка
28.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротина Татьяна Алексеевна
Смерть
15.09.2016
Причина смерти: Рак