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Коротин Иван Иванович

Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

08.07.1951

Дата смерти

15.09.2016

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1918 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Коротина Валентина Александровна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
24.02.1979

Жена: Коротина Татьяна Алексеевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротина Татьяна Алексеевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротина Татьяна Алексеевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
15.09.2016
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Причина смерти: Рак
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