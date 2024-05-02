Петухова (Лаврова) Агафья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Лаврова) Агафья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1905

Дата смерти

30.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1905

Отец: Лавров Карп

Мать: не указана

Дата 24.12 по старому или новому стилю?
Рождение ребёнка
07.04.1923

Дочь: Маркова Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Петухов Антон (Антоний) Маркович

Рождение ребёнка
02.03.1925

Дочь: Маркова Александра Антоновна

Отец ребёнка: Петухов Антон (Антоний) Маркович

Рождение ребёнка
10.05.1927

Дочь: Маркова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Петухов Антон (Антоний) Маркович

Рождение ребёнка
03.03.1931

Дочь: Петухова Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Петухов Антон (Антоний) Маркович

Рождение ребёнка
28.09.1934

Дочь: Смирнова (Петухова) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Петухов Антон (Антоний) Маркович

Смерть
30.04.1979

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