Петухова (Лаврова) Агафья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1905
Дата смерти30.04.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
24.12.1905
Отец: Лавров Карп
Мать: не указана
Дата 24.12 по старому или новому стилю?
Рождение ребёнка
07.04.1923
Дочь: Маркова Евгения Антоновна
Отец ребёнка: Петухов Антон (Антоний) Маркович
Рождение ребёнка
02.03.1925
Дочь: Маркова Александра Антоновна
Отец ребёнка: Петухов Антон (Антоний) Маркович
Рождение ребёнка
10.05.1927
Дочь: Маркова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Петухов Антон (Антоний) Маркович
Рождение ребёнка
03.03.1931
Дочь: Петухова Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Петухов Антон (Антоний) Маркович
Рождение ребёнка
28.09.1934
Дочь: Смирнова (Петухова) Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Петухов Антон (Антоний) Маркович
Смерть
30.04.1979