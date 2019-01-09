Семенищева (Конышева) Валентина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1939
Дата смерти09.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939
Отец: Конышев Анатолий Иванович
Мать: Конышева Вера Семеновна
Рождение ребёнка
29.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенищев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1962
Дочь: Вершинина Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Семенищев Анатолий Иванович
п.Сумчино, Нагорский район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенищев Анатолий Иванович
Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.01.2019