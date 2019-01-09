Семенищева (Конышева) Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенищева (Конышева) Валентина Анатольевна

Место рождения

Зуевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.10.1939

Дата смерти

09.01.2019

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939

Отец: Конышев Анатолий Иванович

Мать: Конышева Вера Семеновна

Зуевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенищев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1962

Дочь: Вершинина Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Семенищев Анатолий Иванович

п.Сумчино, Нагорский район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенищев Анатолий Иванович

Синегорье, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.01.2019
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