Стешенко Михаил Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешенко Михаил Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стешенко Мария Павловна

Рождение ребёнка
07.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стешенко Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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