Стешенко Михаил Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стешенко Мария Павловна
Рождение ребёнка
07.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стешенко Мария Павловна
Смерть
Неизвестно