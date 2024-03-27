Диникаев Билял
Место рожденияп.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
02.09.1927
Дочь: Багдалова Зайняб
Мать ребёнка: Диникаева Мусавара
Рождение ребёнка
02.08.1930
Сын: Диникаев Сагид
Мать ребёнка: Диникаева Мусавара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диникаев Шафкат
Мать ребёнка: Диникаева Мусавара
Смерть
Неизвестно