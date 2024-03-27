Диникаев Билял — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диникаев Билял

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
02.09.1927

Дочь: Багдалова Зайняб

Мать ребёнка: Диникаева Мусавара

Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Диникаев Сагид

Мать ребёнка: Диникаева Мусавара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диникаев Шафкат

Мать ребёнка: Диникаева Мусавара

Смерть
Неизвестно
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