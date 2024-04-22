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Вьялкин Матвей Иванович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Вьялкин Иван Антонович

Мать: не указана

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Вьялкин Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Петровна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Вьялкин Игорь Матвеевич

Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Петровна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1926

Сын: Вьялкин Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Петровна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.06.1928

Сын: Вьялкин Юлий Матвеевич

Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Петровна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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