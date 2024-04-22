Вьялкин Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Вьялкин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вьялкин Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
28.07.1926
Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
24.06.1928
Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно