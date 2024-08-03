Прыгов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыгов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прыгова Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1890

Сын: Прыгов Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1895 ст.

Сын: Прыгов Прокопий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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