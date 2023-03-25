Федякова Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1910
Отец ребёнка: Федяков Даниил Прокопиев
ГАСО ф6 о17 Сокольского села крестьянин Даниил Прокопиев Федяков и законная жена его Татиана Алексиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин Георгий Григориев Тукачев
Рождение ребёнка
19.06.1912
Дочь: Федякова Фекла Даниилова
Отец ребёнка: Федяков Даниил Прокопиев
ГАСО ф6 о17 19-20 июня 1912г Фекла Родители: Сокольского села крестьянин Даниил Прокопиев Федяков и законная его жена Татиана Алексиева, оба православные Восприемники: дочь их девица Пелагия Примечани... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Пелагия Даниилова
Отец ребёнка: Федяков Даниил Прокопиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно