Федякова Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1910

Сын: Федяков Василий Даниилов

Отец ребёнка: Федяков Даниил Прокопиев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 Сокольского села крестьянин Даниил Прокопиев Федяков и законная жена его Татиана Алексиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин Георгий Григориев Тукачев
Рождение ребёнка
19.06.1912

Дочь: Федякова Фекла Даниилова

Отец ребёнка: Федяков Даниил Прокопиев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 19-20 июня 1912г Фекла Родители: Сокольского села крестьянин Даниил Прокопиев Федяков и законная его жена Татиана Алексиева, оба православные Восприемники: дочь их девица Пелагия Примечани... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Пелагия Даниилова

Отец ребёнка: Федяков Даниил Прокопиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Даниил Прокопиев

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
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