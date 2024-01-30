Криваненкова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.2014
Дочь: Криваненкова Вероника Александровна
Отец ребёнка: Криваненков Александр Викторович
Рождение ребёнка
09.05.2019
Сын: Криваненков Никита Александрович
Отец ребёнка: Криваненков Александр Викторович