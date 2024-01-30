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Криваненкова Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криваненков Александр Викторович

Рождение ребёнка
06.10.2014

Дочь: Криваненкова Вероника Александровна

Отец ребёнка: Криваненков Александр Викторович

Рождение ребёнка
09.05.2019

Сын: Криваненков Никита Александрович

Отец ребёнка: Криваненков Александр Викторович

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