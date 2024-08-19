Ūsiņš Jānis
Место рожденияKarkliņ Maja, Koknese Muiža, Koknese Parish, Latvia
Дата рождения?.09.1882
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made
Бракосочетание
?.07.1908
Жена: Ūsiņa (Purviņa) Made
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ūsinš Jānis
Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made
Рождение ребёнка
18.11.1912
Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ūsinš Auseklis
Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ābels (Ūsinš) Mirdza
Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Krēsliņš (Ūsinš) Dzidra Gaida
Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ūsinš Pauls
Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made
Смерть
1960