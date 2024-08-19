Ūsiņš Jānis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ūsiņš Jānis

Место рождения

Karkliņ Maja, Koknese Muiža, Koknese Parish, Latvia

Дата рождения

?.09.1882

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.
1925 г.р.
1930 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made

Бракосочетание
?.07.1908

Жена: Ūsiņa (Purviņa) Made

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ūsinš Jānis

Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made

Рождение ребёнка
18.11.1912

Сын: Ūsiņš Voldemārs Valdis

Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ūsinš Auseklis

Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ābels (Ūsinš) Mirdza

Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Krēsliņš (Ūsinš) Dzidra Gaida

Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ūsinš Pauls

Мать ребёнка: Ūsiņa (Purviņa) Made

Смерть
1960

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